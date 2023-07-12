Площадку для выгула собак открыли на северо-востоке Москвы

На новой площадке есть зоны для тренировок, свободного выгула, а также места для отдыха владельцев собак

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Площадка для выгула собак площадью около 1 тыс. кв. м открылась на северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе. Об этом сообщает в среду префектура Северо-Восточного административного округа столицы.

"В Лосиноостровском районе на Джамгаровской улице открылась площадка для выгула собак, ее площадь составляет около 1 тыс. кв. м, территорию благоустроили в рамках проекта "Питомцы в Москве", - сказали в префектуре, отметив, что данная площадка стала первой из 27 запланированных к обустройству в течение нынешнего года в городе.

На новой площадке есть зоны для тренировок, свободного выгула, а также места для отдыха владельцев собак. "Здесь установлены современные тренажеры для питомцев, например, тоннель, чтобы преодолеть страх замкнутого пространств", - продолжили в префектуре. Установленные барьеры помогут животному повысить выносливость, а окоп и наклонная стенка научат преодолевать препятствия.

На открытии каждой площадки для выгула будет работать передвижной кабинет "Мобильный груминг", специалисты которого помогут подстричь питомца, сделать ему прическу, поухаживать за ним с помощью профессиональной косметики и подобрать груминг-инструменты для домашнего ухода. "Также на площадках будут работать ветеринарные врачи, владельцы животных смогут проконсультироваться у них по вопросам содержания и кормления и узнать, какие обследования нужно проходить питомцам", - заметили в префектуре.