Тематическую детскую площадку "Дубрава" обустраивают на юге Москвы в поймах двух рек

Она будет располагаться в районе Орехового бульвара

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Старую детскую площадку в поймах рек Шмелевка и Кузнецовка в Москве в рамках благоустройства территорий превратят в тематическую игровую зону "Дубрава". Она будет располагаться в районе дома №26, корпус 3 по Ореховому бульвару, идею ее организации специалистам подсказало месторасположение площадки, сообщили в пресс-службе столичного департамента капремонта (ДКР).

"На данный момент полностью разобрали старую детскую площадку, устроили новое основание. Сейчас монтируют оборудование и параллельно укладывают черновой слой прорезиненного покрытия. Площадь игровой зоны не увеличивали, поэтому ее размеры, как и прежде, будут составлять 1 073 кв. м", - сказал замруководителя ДКР Сергей Мельников, чьи слова приводятся в публикации.

Как уточнили в пресс-службе, детская площадка "Дубрава" расположена среди деревьев реликтовой дубовой рощи на берегу реки Шмелевки. Цветовая гамма и стилистика оборудования подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть особенности окружения и гармонировать с естественными тонами и природными материалами. Финишное прорезиненное покрытие будет выполнено в двух цветах: желтый будет отсылать к дизайн-коду, который разработают для всего парка, а зеленый - к названию площадки.

"Площадка будет поделена на три зоны в соответствии с возрастом ребят. Часть игрового пространства будет для детей от 1 до 7 лет. Там создадут песочницу с игровым экскаватором, установят качели, игровой домик, пружинные элементы, батуты и игровую панель для развития мелкой моторики, логики и памяти. Вторая зона будет предназначена для ребят с ограниченными физическими возможностями. Для них будет установлен игровой городок, специальные качели и карусель. Третья, где разместят большой игровой комплекс с горками, пятиугольные качели и полосу препятствий, будет предназначена [для детей в возрасте] от 7-14 лет", - добавил Мельников.

Кроме того, в парке будет еще одна тематическая игровая зона "Канитель". Она будет располагаться в районе дома №54 по Воронежской улице. Эта детская площадка будет состоять из двух уровней, верхний можно будет использовать, как видовую зону.

"Игровая зона станет центром притяжения жилого района для детей всех возрастов. Площадка будет разделена на зоны для детей разных возрастных групп, чтобы поиграть смогли все. На площадке предусмотрены канатные дорога и конструкция, батуты, качалки-балансиры, качели и игровые комплексы для различных возрастных категорий, горки, полусферы. Ребята смогут не только поиграть в песочнице, покататься на качелях и каруселях, полежать в гамаке, но и развивать творческие способности", - заключили в пресс-службе ДКР.