Три места для туристических автобусов в столичных Хамовниках перенесут на новый адрес

Полный список парковочных мест для автобусов можно найти в приложении "Парковки России"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Три места для туристических автобусов на уличной парковке в столичном районе Хамовники будут перенесены с Фрунзенской набережной, 26 на новый адрес с 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Теперь их [туристические автобусы] можно будет найти напротив д. 10 по Фрунзенской набережной вблизи причала Крымский мост. Напомним, полный список парковочных мест для автобусов можно найти в приложении "Парковки России" или на сайте", - значится в сообщении.