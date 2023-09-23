На востоке Москвы обустроили 154 территории, в том числе за счет оплаты парковок

Объекты, которые необходимо обновить, выбирали сами жители с помощью голосования на портале "Активный гражданин"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 150 территорий благоустроили в Восточном административном округе Москвы в этом году, в том числе на средства от платных парковок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Как рассказал и. о. заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, 154 территории благоустроили в ВАО в этом году, в том числе на средства от платных парковок, поступающих в городской бюджет. На эти средства обновили газоны и пешеходные дорожки, создали новые парковочные места и карманы, организовали пешеходные переходы и установили знаки на дорожной сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объекты, которые необходимо обновить, выбирали сами жители с помощью голосования на портале "Активный гражданин" или через обращения к муниципальным депутатам. Всего в Москве в 2022 году благоустроили на средства от платных парковок более 1,2 тыс. дворов.

"Средства от платных парковок ежегодно передаются в префектуры. Местные власти направляют их на благоустройство территорий около домов: дороги, тротуары, детские площадки и места для отдыха горожан. При этом деньги поступают даже в те районы, где нет городских платных парковок - благоустройство осуществляется по всей Москве", - отметил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.