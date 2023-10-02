В Москве транспортной полиции передали аэролодку

Ее максимальная скорость - 180 км/ч

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Москвы передали транспортной полиции аэролодку. Торжественная церемония прошла на Северном речном вокзале.

"Сегодня знаменательное событие - правительство Москвы передает транспортной полиции аэролодку. Максимальная скорость движения - 180 км/ч, она может работать не только летом, но и зимой, что поможет еще эффективнее решать вопросы, связанные с безопасностью и оперативностью на водохранилище Москвы-реки", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что власти Москвы продолжат помогать транспортной полиции города. И вопросы безопасности будут также быстро решаться.

По словам заммэра, в этом году в акватории Москвы-реки было перевезено более 2 млн пассажиров, это на 20% больше, чем в прошлом году. Речной вокзал в качестве гостей посетили более 2,1 млн человек, 270 тыс. пассажиров отправили на круизных судах с Северного речного вокзала.

Со своей стороны начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя мэра Максима Ликсутова за поддержку транспортной водной полиции. Он отметил, что переданная транспортной полиции аэролодка российского производства, поэтому проблем с запчастями для нее, а также с техническим обслуживанием не будет.

"Те результаты, которые сегодня показывают сотрудники водной полиции по Москве, они достаточно эффективные. Сегодня на водной глади как Москвы-реки, так и тех водоемов, которые находятся в границах города Москвы, стало меньше происшествий. Сотрудники выявляют больше административных правонарушений", - отметил Калинкин.