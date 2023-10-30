Около 1,5 млн кв. м недвижимости ввели на юге Москвы с начала 2023 года

Около 80% приходится на 20 жилых домов, рассказали в Мосгосстройнадзоре

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Около 50 объектов недвижимости общей площадью более 1,5 млн кв. м ввели в эксплуатацию в Южном административном округе (ЮАО) Москвы с начала 2023 года, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Объем недвижимости, сданной на юге столицы за три квартала, вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда этот показатель достиг отметки в 1 млн кв. м, а сейчас он составляет 1,5 млн "квадратов". Около 80% (1,2 млн кв. м) приходится на 20 жилых домов. Пять из них в Даниловском и Донском районах, а также в Нагатинском затоне и Нагатино-Садовниках построили по программе реновации", - привели в тексте слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Он добавил, что в на юге столицы активно развивается социальная и транспортная инфраструктура. Так, с начала текущего года в округе были введены три детских сада, суммарно рассчитанных на 550 мест. Открыта школа с IT-полигоном в Москворечье-Сабурове, способная принять 900 учеников, а также учебный корпус с дошкольным отделением на 620 человек в Чертанове Южном.

"На улице Москворечье сдано в эксплуатацию новое общежитие Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. В Донском районе открыт бизнес-центр DM Tower. В рамках полного запуска Большой кольцевой линии метро запущено движение по ее южному участку", отметил Войстратенко.

По его словам, интерес застройщиков к новым проектам на территории ЮАО растет. За три квартала текущего года комитет выдал более 30 разрешений на возведение объектов общей площадью 753 тыс. кв. м. В этот список вошли в том числе четыре детских сада, которые смогут принять 860 воспитанников, а также здание ФГБУ "НМИЦ Эндокринологии" Минздрава России, которое реконструируют для размещения Института персонализированной медицины.

В пресс-службе отметили, что в общей сложности под надзором инспекторов Мосгосстройнадзора в настоящее время находится около 190 объектов капитального строительства, расположенных на территории Южного округа. Их общая площадь составляет 8 млн кв. м.