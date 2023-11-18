В Москве отрегулировали систему отопления из-за резкого похолодания

Корректировка производилась под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты скорректировали работу системы отопления в Москве из-за резкого похолодания, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с резким похолоданием и сохранением минусовых температур работа системы городского отопления была скорректирована. В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям. Задание на изменение параметров было выдано заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что корректировка производилась под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков. Регулировка обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя, а также за счет увеличения или сокращения его объема.

С ночи на субботу в Москве установилась минусовая температура, прогнозируется новое похолодание.