18 ноября, 13:42

В Москве отрегулировали систему отопления из-за резкого похолодания

Корректировка производилась под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты скорректировали работу системы отопления в Москве из-за резкого похолодания, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с резким похолоданием и сохранением минусовых температур работа системы городского отопления была скорректирована. В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям. Задание на изменение параметров было выдано заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что корректировка производилась под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков. Регулировка обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя, а также за счет увеличения или сокращения его объема.

С ночи на субботу в Москве установилась минусовая температура, прогнозируется новое похолодание. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация