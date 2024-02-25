Число посетителей московских парков выросло в 4 раза за 10 лет

В 2023 году столичные парки и природные территории посетили более 180 млн человек

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Количество посетителей парков Москвы выросло в 4 раза за последние 10 лет, в прошлом году оно превысило 180 млн. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

"За последние 10 лет в московские парки стало ходить в четыре раза больше людей. Мы полностью поменяли концепцию паркового пространства: сделали акцент на шаговой доступности от дома. Поэтому обновляем не только центральные парки, но и создаем новые - в районах", - написал мэр. Как уточняется в материалах к сообщению, в 2023 году столичные парки и природные территории приняли более 180 млн москвичей и гостей столицы.

Собянин добавил, что в парках можно заниматься велоспортом, бегом, гулять по экотропам. Кроме того, в них организованы бесплатные занятия: бальные танцы, зумба, волейбол, рисование, иностранные языки, творческие мастер-классы, экологические лекции и многое другое. Самый популярный летний проект - "Йога в парках" - в прошлом сезоне охватил 28 городских локаций. В рамках "Лета в парке" в 2023 году работали сразу пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом.

Мэр добавил, что этой зимой в парках были оборудованы 82 лыжные трассы, 26 катков с искусственным покрытием и 19 - с натуральным льдом. Помимо этого, в них проходят районные мероприятия и крупные фестивали. Среди них детский фестиваль искусств "Небо", "День молодежи. Конструктор будущего", "Ледовая Москва", Московский джазовый фестиваль.