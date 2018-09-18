Гостиницу "Севастополь" в Москве расширят и откроют в ней фитнес-центр

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Гостиница "Севастополь" в Юго-Западном административном округе Москвы будет расширена, инвестор построит на ее территории новое здание, соответствующая заявка получила одобрение столичных властей, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 13 сентября 2018 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Большая Юшуньская ул., вл. 1А, корпус 1, 2, 5, 6 (ЮЗАО). [Инвестор] планирует построить в составе гостиничного комплекса новое двухэтажное здание площадью 800 кв. метров. В новом корпусе разместится, в том числе фитнес-клуб", - приводятся в пресс- релизе слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева. Заявка подана от АО "Гостиничный комплекс Севастополь", сказали ТАСС в ведомстве.
В настоящее время общая площадь объектов гостиничного комплекса "Севастополь" составляет свыше 33,5 тыс. квадратных метров метров. Инвестор также намерен реконструировать один из гостиничных корпусов и входную группу, площадь которой составит 240 квадратных метров.
Проект соответствующих изменений в правила землепользования и застройки будет вынесен на публичные слушания.
По данным "Спарк", на данный момент 51% в АО "Гостиничный комплекс Севастополь" принадлежат АО "СДМ" ("Содружество деловой мир", компания принадлежит офшорным структурам, генеральный директор - Фаиля Аляутдинова), другими 47,6% владеет Рафаэль Ахмадуллин (наращивал доли с начала 2000 года, начав с 0,7%). В разное время в течение последних 18 лет гостиница принадлежала частями различным компаниям, зарегистрированным в Панаме, Индии и других государствах.