Гидрометцентр сообщил, что дожди и грозы придут в воскресенье в Москву

Дерби ЦСКА - "Спартак"

Около 3 тыс. полицейских обеспечат правопорядок во время матча ЦСКА - "Спартак" в Москве

Столичные власти призывают зрителей соблюдать общественный порядок, чтобы не попасть в список правонарушителей

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