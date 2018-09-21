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Гидрометцентр сообщил, что дожди и грозы придут в воскресенье в Москву

Температура воздуха понизится до 16 градусов
© Иван Новиков-Двинский/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дождливая осенняя погода придет в столичный регион в воскресенье на смену летней жаре, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"23 сентября температура понизится до 16-18 градусов, в столичный регион придут дожди с грозами. Скорость ветра составит 12-17 м/с", - сказала она.

По данным синоптиков, прохладная погода окончательно установится в Москве в начале следующей недели. Дожди продолжатся и в понедельник, прогнозируется 14-16 градусов тепла.

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