Вновь избранный мэр Москвы Сергей Собянин назначил глав департаментов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин, избранный на второй срок, назначил глав департаментов. Соответствующие указы градоначальника опубликованы на сайте мэра и правительства Москвы.

"Назначить на должность руководителя Департамента по Конкурентной политике Геннадия Дегтева, <...> на должность руководителя Департамента финансов - Елену Зяббарову, <...> на должность руководителя Департамента СМИ и Рекламы Ивана Шубина, <...> руководителем Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, Гамана Максима Федоровича на должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества", - говорится в документах.

Согласно указу, комитет по туризму возглавит экс-глава ВДНХ Екатерина Проничева. "Проничеву Екатерину Владимировну <...> назначить на должность председателя Комитета по туризму города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - сообщается в тексте указа, опубликованном в пятницу на сайте столичной мэрии.

Руководителем департамента спорта назначен бывший глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Накануне мэр Москвы объявил о реорганизации департамента спорта и туризма, который до настоящего времени возглавлял Николай Гуляев, в результате которой он будет разделен на два самостоятельных ведомства - департамент спорта и комитет по туризму.

Руководители столичных департаментов здравоохранения, образования и соцзащиты Алексей Хрипун, Исаак Калина и Вадимир Петросян соответственно продолжат работать в новом правительстве на своих должностях.

"Калину Исаака Иосифовича назначить на должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования города Москвы; Петросяна Владимира Аршаковича назначить на должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы; Хрипуна Алексея Ивановича назначить на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента здравоохранения города Москвы", - говорится в тексте указа.

Также были переназначены на новый срок руководитель Департамента культуры Александр Кибовский, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, руководитель Департамента внешне-экономических и международных связей Сергей Черемин, руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Должности сохранили руководитель Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности Юрий Акимов, председатель Комитета государственного строительного надзора Олег Антоносенко, руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев, руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиану Княжевскую.

Глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин и председатель Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константин Тимофеев и председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов также продолжат работать в правительстве Москвы на прежних постах.

Эдуард Лысенко, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, возглавил ведомство, сменив на посту Артема Ермолаева. "Назначить Лысенко Эдуарда Анатольевича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий города Москвы на срок полномочий мэра Москвы, освободив от исполнения обязанностей первого заместителя руководителя департамента информационных технологий города Москвы", - говорится в документе.

Также на сайте размещен указ, которым Артем Ермолаев освобождается от исполнения обязанностей министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий в связи с переходом на другую работу.

Кроме того, начальником Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы назначен Евгений Стружак, начальником Мосжилинспекции стал Сергей Шогуров, начальником Главного контрольного управления Москвы - Евгений Данчиков, начальником Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) - Дмитрий Семенов.

Ирина Калиновская стала руководителем Государственной инспекции города Москвы по качеству сельхозпродукции, начальником Главного архивного управления назначен Ярослав Онопенко, председателем Комитета ветеринарии - Алексей Сауткин, председателем Комитета госуслуг - Елена Шинкарук. Рудик Григорян возглавил Московскую административную дорожную инспекцию, начальником Управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы стал Владимир Регнацкий, управление ЗАГС Москвы возглавила Ирина Муравьева.

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил руководителей вновь сформированных в столице Департамента предпринимательства и инновационного развития и Департамента инвестиционной и промышленной политики, говорится в указах главы города. "Назначить Прохорова Александра Владимировича на должность руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от исполнения обязанностей первого заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы", - отмечается в документе.

"Назначить Фурсина Алексея Анатольевича на должность руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от исполнения обязанностей руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы", - сообщается во втором документе.

Накануне градоначальник объявил о реорганизации Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, которое возглавлял Фурсин, образовав два ведомства - из него выделен и создан новый департамент предпринимательства и инновационного развития. Прохоров до этого занимал должность первого заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы.

Ранее существовавший департамент разрабатывал и реализовывал политику города в сфере промышленной, научно-технической и инновационной деятельности, занимался поддержкой и развитием предпринимательства, формированием благоприятного инвестиционного климата, привлечением и сопровождением инвестиций, развитием промышленных зон столицы. В частности, в сферу интересов ведомства входило создание и развитие технопарков, индустриальных парков и кластеров, утверждение тематического плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Департамент вел реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, инновационно-активных организаций города Москвы, разрабатывал для них льготы и субсидии.

18 сентября избранный на второй срок мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность главы региона и отправил правительство столицы в отставку.