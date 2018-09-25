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Энергетики приступили к подаче тепла в жилые дома и на социальные объекты в Москве

Дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) начала пуск тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе МОЭК (единой теплоснабажающей организации Москвы, "дочке" "Газпрома").

"ПАО "МОЭК" 25 сентября 2018 года приступил к подаче тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома столицы. Включение отопления производится в соответствии с поступившим распоряжением правительства Москвы", - говорится в сообщении.

В соответствии с графиком, в первую очередь подача теплоносителя осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем - на промышленные предприятия и в офисные здания.

Ранее сообщалось, что в ходе подготовки к отопительному сезону проведены ремонтные и профилактические работы на объектах системы теплоснабжения. В частности, к работе подготовлено около 16,2 тыс. км теплосетей и 8,24 тыс. км разводящих сетей. Эти коммуникации обеспечивают теплоснабжение более 70 тыс. зданий, в частности, 33 тыс. жилых домов. Также приведена в готовность аварийно-ремонтная техники (более 700 единиц), в том числе 184 аварийно-ремонтных автомобиля.

Дату начала отопительного периода устанавливает столичное правительство. В соответствии с законом такое решение принимается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов Цельсия в течение пяти дней.

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