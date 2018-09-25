На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?

По Жилищному кодексу РФ, стены, крыша и транзитные коммуникации (в том числе и батареи) являются общедомовым имуществом. То есть материальную ответственность за них несет управляющая компания дома. Так что собственники могут рассчитывать на бесплатную замену батарей отопления в квартире. Это же распространяется на тех, кто снимает жилье у государства по договору социального найма.

Однако есть важный нюанс: радиатор перестает считаться общедомовым имуществом, если он может отделяться от стояка при помощи запорного устройства — перемычки. В таком случае замена батареи будет относиться к текущему ремонту, который оплачивается жильцами самостоятельно.