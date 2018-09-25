Дом с атлантами на Солянке в Москве начали реставрировать

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Собственник приступил к реставрации Дома с атлантами на улице Солянке в Москве, который в 1882 году был построен для известного чаеторговца Алексея Расторгуева. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Начало противоаварийных работ - очень важный этап реставрации Дома с атлантами. Это подготовительная стадия, которая в итоге позволит реставраторам приступить к восстановлению исторического облика здания. Сейчас специалисты усиливают конструкции стен, укрепляют аварийные участки кирпичной кладки, устанавливают подпорные стойки для поддержания перекрытий. То есть, делают все, чтобы помещения стали безопасными для дальнейших работ", - привела пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

Ранее в департаменте сообщали, что бывший владелец доходного дома безответственно относился к зданию и долгое время не проводил в нем никакие работы. В мае 2018 года объект обрел нового хозяина.

Доходный дом был построен для знаменитого чаеторговца Алексея Расторгуева в 1882 году. Первый этаж предназначался для чайного магазина домовладельца, а два верхних этажа - для дорогих квартир. В подвале находились сараи, винные погреба и котельная водяного отопления.