Власти Москвы тестируют возможность фиксации ПДД с помощью нейронной сети

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московские власти тестируют возможность фиксации ПДД на дорогах столицы с помощью нейронной сети, сообщил во вторник заместитель мэра города Максим Ликсутов.

"Сейчас мы тестируем нейронную сеть. Допустим, у вас синий Ford, но кто-то подделал или украл номер, поставил его на другую машину и проехал под камерой с нарушением. В нейросеть загружена информация обо всех моделях автомобилей, их так называемые маски, эта информация есть в открытом доступе", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

По замыслу разработчиков, сверяясь с базой данных МВД, система сможет в автоматическом режиме определять, что машина не соответствует данному номеру. "В таком случае дается сигнал сотруднику полиции о том, что нужно проверить автомобиль. Сотрудник должен выяснить, что произошло: может, неправильно номер распознался или кто-то совершил мошеннические действия и подменил номера", - добавил заммэра.

По его словам, пока возможность фиксации нарушений ПДД с помощью нейронной сети только тестируется. "Мы единственные в мире, кто такие вещи использует в системе фотовидеофиксации, эту систему мы позаимствовали у военных. Нам надо посмотреть, как это работает вообще, насколько оптика, камеры, радары позволяют получать необходимую информацию. Я думаю, что нам нужно еще пару месяцев для принятия решения, пока алгоритм нам кажется очень хорошим", - пояснил Ликсутов.

Он добавил, что власти Москвы в ноябре текущего года планируют объявить конкурс на аренду 740 камер фиксации нарушений ПДД, таким образом общее количество стационарных комплексов составит более 2 тыс. Контракт планируется заключить на пять лет, в течение которых подрядчик будет обеспечивать установку, функционирование и работоспособность оборудования. "Мы будем платить, только если комплекс работает, при этом оплата будет фактически почасовая, тем самым мы будем требовать от производителя комплекса его стопроцентной работоспособности", - уточнил он.