Московские власти намерены ограничить скорость движения в центре столицы до 40 км/ч

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московские власти планируют ограничить максимально разрешенную скорость движения на некоторых улицах в центре столицы с 60 до 40 км/ ч. На ряде вылетных магистралей разрешенная скорость может вырасти до 80 км/ч, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
"Речь идет о центре города, улицах с интенсивным пешеходным движением. Мы хотим добиться, чтобы автомобили ездили в таких местах со скоростью не более 60 км/ч. Но поскольку по законодательству за превышение более чем на 20 км/ч не штрафуют, знаки будут установлены с ограничением в 40 км/ ч", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".
Вместе с этим планируется увеличить до 80 км/ч скорость движения на ряде вылетных магистралей, на которых был проведен ремонт и снизилось количество аварий, например, на участках Варшавского шоссе от Нагатинской улицы до Каширского шоссе от МКАД до Молодцовского проезда, за исключением дублеров.
Ограничения на центральных улицах будут обсуждаться с горожанами на портале "Активный гражданин". Несколько лет назад жители столицы выступили против предлагаемых мер, однако в этот раз власти попытаются снова убедить жителей, что новый скоростной режим снизит смертность на дорогах, отметил Ликсутов. Чиновник ожидает, что решение по этому вопросу будет принято до конца года, а новые знаки начнут устанавливать уже в следующем.