МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве с порывами до 20 м/с с вечера среды

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде и усилении ветра с порывами до 15-20 м/с в столице с вечера среды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации Росгидромета, в связи с выходом скандинавского циклона в период с 21:00 мск 26 сентября до 21:00 мск 27 сентября в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-20 м/с, ночью дождь, днем ослабление осадков", - сказали в управлении.

Жителей и гостей столицы просят соблюдать правила безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, по возможности переждать непогоду дома. Автомобилистам рекомендуют парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.