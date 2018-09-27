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МЧС ликвидировало возгорание строительных бытовок на площади более 100 кв. м в Москве

Сведений о погибших и пострадавших нет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Возгорание строительных бытовок на площади более 100 кв. м. ликвидировано в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 21 час 13 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Савеловский, дом 8, где происходит загорание бытовок на общей площади около 100 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в экстренных службах города, в настоящее время пожар ликвидирован, его площадь составила 130 кв. м. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.

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