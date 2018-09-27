В центре им. Войно-Ясенецкого в Москве открылось новое отделение общей психоневрологии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новое отделение общей психоневрологии открылось в центре им. Войно-Ясенецкого в Москве, ежегодно лечение в учреждении смогут проходить около 1,5 тыс. детей со всей страны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Открытие нового отделения в составе уникального центра имени Войно-Ясенецкого имеет большое значение для города. Здесь смогут проходить лечение около 1,5 тыс. детей в год со всей России по направлению от участкового педиатра или невролога. В центре есть все необходимое для углубленной диагностики, лечения и реабилитации детей, включая инновационные разработки", - привела пресс-служба слова руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна.

В новом отделении на 40 коек будут проходить лечение дети и подростки с различными неврологическими заболеваниями: врожденными и приобретенными двигательными нарушениями, детским церебральным параличом, посттравматическими невропатиями, нейромышечными заболеваниями, дистонией и др. Кроме того, в отделении проводится коррекция нарушений и возрастных особенностей психического и речевого развития у детей, коррекция неврологических проявлений при генетической патологии и катамнестическое наблюдение детей с последствиями перинатальной патологии ЦНС.