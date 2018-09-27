ЦОДД предупредил водителей о затруднении движения на дорогах Москвы из-за непогоды

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей о затруднении движения на дорогах Москвы из-за плохой погоды. Об этом сообщается в четверг в Twitter ЦОДД.

Дождь не заканчивается. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Движение из-за непогоды уже затруднено, лучше пользоваться городским транспортом. Берегите себя! pic.twitter.com/n8vDmnWOBR

"Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Движение из-за непогоды уже затруднено, лучше пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Московском регионе ожидается дождливая погода, западный ветер с порывами до 18 м/с.

Температура днем в столице составит 11-13 градусов.

27 сентября в Московском регионе сохраняется желтый уровень опасности из-за сильного ветра.