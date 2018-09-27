Пассажиры московского метро скачали за месяц более 9 тыс. книг в онлайн-библиотеке

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пассажиры столичного метро скачали более девяти тысяч электронных книг в виртуальных библиотеках, которые начали работу в подземке с 30 августа этого года. Как отмечено на сайте мэра и правительства Москвы, самыми популярными стали произведения Антона Чехова, Льюиса Кэрролла и Жюля Верна.
"Онлайн-библиотека пользуется у пассажиров большой популярностью: за четыре недели пассажиры скачали более девяти тысяч книг. В число самых популярных произведений вошли "Вишневый сад" Антона Чехова, "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея, "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Путешествие к центру Земли" Жюля Верна", - приводятся на портале слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
В библиотеке сейчас представлены более 100 произведений классиков русской и мировой литературы, в частности Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Марка Твена, Джека Лондона <...> Количество произведений будет увеличиваться. В подземке также расширили проект по буккроссингу - сервису бесплатного обмена книгами. Теперь взять понравившиеся или оставить прочитанные книги москвичи могут на всех стойках "Живое общение".
Скачать книгу пассажиры могут, просканировав QR-код на плакате с изображением книжной полки при помощи специального приложения для смартфона.