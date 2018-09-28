Поезда Большой кольцевой линии метро Москвы перевезли 11 млн пассажиров

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Поезда на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена с момента его открытия перевезли более 11 млн пассажиров, что в два раза больше, чем население Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Станции Большой кольцевой линии "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк" были открыты семь месяцев назад, 26 февраля. Со дня открытия поезда перевезли на участке более 11 млн пассажиров, что больше в два раза, чем население Санкт-Петербурга", - сказал он.

Заммэра отметил, что востребованность станций среди пассажиров постоянно растет. Если в первые дни после открытия участком пользовались порядка 46 тыс. человек в сутки, то сейчас пассажиропоток здесь составляет 73,4 тыс. человек в день (рост на 58%). Самые востребованные станции Большой кольцевой линии - "Деловой центр" и "ЦСКА", за семь месяцев ими воспользовались 3,6 млн и 3,4 млн пассажиров соответственно.

По словам Ликсутова, с вводом станций "Хорошевская" и "Петровский парк" пассажиропоток на станциях "Полежаевская" и "Динамо" снизился на 10%. С появлением новых пересадок со станций метро на станции МЦК пассажиры стали почти на 17% чаще пользоваться станцией МЦК "Шелепиха". В то же время на станции МЦК "Хорошево" пассажиропоток уменьшился на 20%.

Движение на первом участке строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" было запущено 26 февраля 2018 года. На схеме метро БКЛ обозначается бирюзовым цветом и номером 11. После завершения строительства в 2020-2021 годах БКЛ станет самой протяженной линией московского метро (68 км). Всего на БКЛ разместится 31 станция, из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичного метро, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на Московское центральное кольцо.