Префектура ЦАО Москвы опровергла информацию об обрушении фасада здания

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. У здания в 1-м Спасоналивковском переулке произошло не обрушение фасада, а отслоение одного элемента мелкой декоративной плитки, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе префектуры.
"30 сентября по адресу 1-Спасоналивковский переулок дом 18, строение 2, находится в управлении ТСЖ, произошло частичное отслоение декоративного элемента фасада, пострадавших нет. Коммунальными службами проведена уборка территории", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в СМИ появилась информация, что в 1-м Спасоналивковском переулке обрушился фасад здания. По данным в СМИ, в результате инцидента были повреждены припаркованные автомобили.