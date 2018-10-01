Пассажиры с начала года совершили более 92 млн поездок на МЦК

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 92 млн жителей столицы воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) с начала 2018 года. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В сентябре 2018 года услугами проезда в электропоездах "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) воспользовались более 11 млн пассажиров. Это на 10% больше, чем в сентябре прошлого года. С начала года "Ласточки" перевезли 92 млн пассажиров, что превышает прошлогодний показатель на 18%", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, в будни пассажиропоток стабильно превышает 400 тыс. человек. "Суточные рекорды по количеству перевезенных пассажиров на кольце обновлялись в сентябре трижды. Один из последних рекордных показателей зафиксирован 26 сентября - за день "Ласточки" перевезли более 463 тыс. пассажиров", - добавили в МЖД,

Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года. Железнодорожное кольцо проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Открытие пассажирского движения по МЦК снизило нагрузку на основные ветки метро (прежде всего на Кольцевую линию) более чем на 15%.

По МЦК ходят современные скоростные электропоезда "Ласточка". Они оборудованы кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi. Поездку можно оплатить билетами "Единый", "90 минут" и "Тройка". При этом на кольце действуют все столичные льготы на проезд. Также пассажиры могут в течение 90 минут бесплатно пересесть с МЦК на метро или монорельс.