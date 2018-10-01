Повторный аукцион на инвестпроект ТПУ "Алма-Атинская" в Москве намечен на 18 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Москвы проведут повторный аукцион на инвестиционный проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Алма-Атинская" 18 октября. Об этом говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Инвесторам предлагается отстроить транспортно-пересадочный узел "Алма-Атинская". <...> Заявочная компания по реализации крупного девелоперского проекта продлится до 15 октября. Застройщиков определит открытый аукцион 18 октября 2018 года. На сегодняшний день его начальная стоимость составляет 147,7 миллиона рублей, что почти на 60 процентов ниже ранее объявленной стоимости", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

Власти города в июле уже заявляли, что готовы снизить стартовую стоимость по сравнению с ценой прежнего несостоявшегося аукциона в 2,5 раза. Ранее объект выставлялся на торги с начальной стоимостью в 373 миллиона рублей, но не был реализован. Экспертами департамента была проведена переоценка актива.

Как следует из лотовой документации, фактически на аукцион выставлено право на заключение договора аренды земельного участка - инвестор заплатит за 7 лет аренды.

О проекте

Транспортно-пересадочный узел "Алма-Атинская" построят на базе одноименной станции Замоскворецкой линии метро. Инвесторам город предложил земельный участок площадью более 3,1 га расположен в Южном административном округе на территории внутригородского муниципального образования Братеево. Здесь предусмотрено возведение мнгогофункционального комплекса площадью 85 тысяч квадратных метров. Комплекс должен включать в себя технологические помещения ТПУ площадью 4,3 тыс. кв. м и конечную станцию 405 кв. м, объекты торгово-бытового назначения - 46,8 тыс. кв. м, культурно-просветительского - 1,7 тыс. кв. м, спортивного - 800 кв. м, а также административно-делового - 6,3 тыс. кв. м. Перехватывающий паркинг, автостоянка и пешеходный переход займут свыше 24 тыс. кв. м в ТПУ.

После ввода в эксплуатацию технических помещений ТПУ, конечной станции и пешеходного перехода они будут переданы в собственность столицы. Остальные объекты ТПУ останутся у инвестора. Ранее представители городских властей заявляли, что в ближайшие годы будет построен 251 транспортный узел в столице, что позволит разгрузить столичные автодороги на 7%.