Собянин: около 60 школ искусств реконструируют в Москве в 2018 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 60 музыкальных школ и школ искусств Москвы в 2018 году будет модернизировано и оснащено современным оборудованием в рамках проекта "Искусство - детям". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Московские школы всегда славились своими выпускниками, которые были лауреатами всероссийских, мировых премий. Мы проводим беспрецедентную программу по модернизации школ искусств, музыкальных школ. В Москве [в настоящее время] более 200 зданий, в которых проводится комплексный, текущий, капитальный ремонт, восстановление оборудования. В этом году около 60 зданий будут комплексно реконструированы, оснащены первоклассными оборудованием", - сказал Собянин в ходе посещения открывшегося после ремонта Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Ф. Шопена.

Программа "Искусство - детям" стартовала при поддержке столичных властей в 2018 году. Она направлена на развитие и обновление школ искусства и предполагает поддержку педагогов, изменение материальной базы школ, покупку современных музыкальных инструментов.

"С начала реализации проекта мы закупили инструменты и уже провели ремонт ряда школ искусств, включая колледж Шопена, подобрали помещения для семи учреждений", - отметил мэр.

Как пояснили в пресс-службе столичной мэрии, всего в рамках проекта "Искусство - детям" планируется выполнить комплексный текущий ремонт 149 зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, общей площадью 248,4 тыс. квадратных метров и провести работы по благоустройству 63 тыс. квадратных метров прилегающей территории.

Кроме того, будет проведен капитальный ремонт 21 здания общей площадью 49,6 тыс. квадратных метров в предаварийном и аварийном состоянии, а также подобрано 20 помещений для школ искусств и закуплено 15 тыс. музыкальных инструментов и более 35 тыс. единиц мебели. Для проведения указанных работ из бюджета города Москвы выделено 8,2 млрд рублей.