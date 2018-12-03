Не менее 8 млн человек могут посетить новогодние площадки Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что новогодние площадки в Москве посетят не менее 7-8 млн человек. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.

"Есть определенный уровень статистики [по количеству посетителей новогодних площадок]. За новогодние праздники в прошлом году эта цифра была около 7-8 млн человек, я думаю, что [в этом году] будет не меньше, и мы к этому готовы", - сказал Черников.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве в шестой раз с 14 декабря по 14 января, в этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Одними из главных центров притяжения для взрослых и детей станут ледовые театры в Новопушкинском сквере и на Красной площади. Спектакли на льду там представят именитые российские фигуристы. Гости смогут увидеть ледовые балеты "Золушка", "Белоснежка", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Чиполлино.