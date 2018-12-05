Собянин заявил, что здравоохранение в Москве должно стать одним из лучших в мире

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Показатели, которые демонстрирует в настоящее время московское здравоохранение, впечатляют, московское здравоохранение должно быть одним из лучших в мире, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Доступность врачей наших поликлиник выросла в 8-10 раз, снизилось время ожидания. В разы увеличилось количество высокотехнологичной медицинской помощи", - сказал Собянин, выступая на XVII ассамблее "Здоровье Москвы".

По словам мэра, в последние годы значительно увеличилась зарплата столичных врачей.

"Продолжительность жизни в Москве выросла в последние годы на четыре года, это рекордная динамика среди стран мира <...> Здравоохранение Москвы должно быть одним из лучших в мире. Я считаю, эта задача нам с вами по плечу", - заявил мэр.

По его словам, жители Москвы стали более положительно относиться к уровню здравоохранения в городе. "Я очень расстраивался, когда видел, что оценка нашей медицины была очень низкой. Всего лишь 30% москвичей оценивали как удовлетворительное здравоохранение Москвы", - рассказал он. Вместе с тем, добавил градоначальник, он несколько успокоился, узнав, что даже в Германии только треть жителей довольны здравоохранением.

"Тем более приятно было, когда мы, проводя очередные массовые социологические исследования, увидели, что в этом году уже более половины москвичей положительно оценивают работу здравоохранения", - сказал Собянин.

Вместе с тем градоначальник констатировал, что столичное здравоохранение требует дальнейшего укрепления материальной базы. "Проблем и задач более чем достаточно <...> Одной из таких задач является дальнейшее укрепление материальной базы здравоохранения. Это системная модернизация наших поликлиник, текущий капитальный ремонт, оснащение оборудованием", - сказал Собянин.

Выступая перед московскими медиками, мэр напомнил, что Москва в свое время закупила много современного медицинского оборудования. "Но, когда мы смотрим по прошествии семи-восьми лет, много оборудования морально и физически устарело. Если мы системно не займемся этой проблемой, через пять лет мы скатимся на уровень 2010 года. Это недопустимо", - добавил он.