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Власти Москвы не видят предпосылок для повышения тарифа на парковку за Садовым кольцом

Новые тарифы на платную парковку в столице начнут действовать с 15 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тарифы на парковочные места за пределами Садового кольца в Москве пока не планируется повышать, так как их загруженность не превышает 85% в течение дня. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

"Из исследований, которые сделали Российский экономический университет им. Плеханова и наши специалисты, таких мест за Садовым кольцом особо, где требуется пересматривать стоимость парковок, из-за того, что загруженность больше 85% [в течение дня], таких, по-моему, мест нет. Могу ошибаться, но с высокой долей вероятности скажу, что таких нет", - сказал Ликсутов в интервью "РБК Autonews", отвечая на вопрос о возможном повышении тарифа на парковки в удаленных от центра районах Москвы.

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Он отметил, что принцип тарификации парковочного пространства в Москве связан с загруженностью дорог. "Если парковочные места в течение дня загружены более чем на 85%, то на этих парковочных местах надо пересматривать тариф. Если парковочные места на улично-дорожной сети загружены менее чем на 85%, значит текущее парковочное решение, стоимость парковки является оптимальной", - пояснил Ликсутов.

Он добавил, что повышать где-либо в городе тарифы на парковки до 600 рублей в час пока не планируется. "Думаю, что 600 рублей даже на слух "выглядит" многовато", - считает заммэра Москвы.

В столичном департаменте транспорта 4 декабря сообщили ТАСС о введении с 15 декабря новых правил пользования платными парковками, а также обновленных тарифов. Изменения затронут 5% улиц центра столицы. Они произойдут внутри Садового кольцах и лишь на нескольких точках у Третьего транспортного кольца, где наблюдается сильная загруженность. Стоимость поменяется только днем - с 08:00 до 21:00, ночью тариф остается прежним.

В департаменте уточнили, что на 1,9% улиц города будет установлен максимальный тариф - 380 рублей. Это улицы возле "Москва-сити", Тверской, Арбата и около Патриарших прудов, а также улицы Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. Для местных жителей (резидентов) ничего не меняется.

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РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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