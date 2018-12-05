Более 60 тыс. москвичей получили персональных докторов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 60 тыс. москвичей стали пациентами созданной в 2017 году службы оказания патронажной медицинской помощи. Более 400 докторов приходят домой к инвалидам, колясочникам, лежачим больным и тем, кому стало тяжело посещать поликлинику в силу возраста, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на открытии XVII ассамблеи "Здоровье Москвы".

"Медицинский патронаж сегодня охватывает более 60 тыс. москвичей, которые не могут сами прийти в поликлинику. К ним домой приходят 400 сотрудников нашей сети. Мы в начале пути, мы слышим хороший отзывы, но понимаем, что есть еще над чем работать", - сказал он.

Служба заработала в 2017 году. В среднем каждого лежачего пациента врач посещает один раз в квартал, а медсестра - не реже одного раза в полтора месяца. К некоторым приезжают чаще в зависимости от состояния больного. Это, в основном, люди с осложнениями сахарного диабета, нарушением ритма сердца, пациенты на антикоагулянтной терапии и после свежих переломов шейки бедра, позвоночника и других травм.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учредил гранты городским поликлиникам для материального поощрения врачей и среднего медицинского персонала, участвующих в программе. Размер дополнительных выплат врачам составляет 25 тысяч рублей в месяц, а среднему медперсоналу - 15 тысяч рублей в месяц

XVII ассамблея "Здоровье Москвы" проходит 5-6 декабря в столичном "Экспоцентре". Ожидается, что ее участниками станут более трех тысяч специалистов в различных областях здравоохранения. Посетителям наглядно продемонстрируют достижения московской медицины, а также дадут возможность принять участие в предметном обсуждении актуальных вопросов отрасли в рамках более чем 80 секций. Планируется, что на полях ассамблеи медики смогут пройти добровольное тестирование для получения статуса "Московский врач".