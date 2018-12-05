{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Качество дорожных реагентов в Москве не вызывает опасений у медиков

По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, медики не видят повышения обращаемости, которые можно было бы связать с качеством реагентов, испарений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы заявили, что качество распространяемых зимой на столичных дорогах реагентов не вызывает у медиков опасений с точки зрения воздействия на организм человека. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в кулуарах XVII ассамблеи "Здоровье Москвы".

"Если сопоставить аллергические реакции, которые мы наблюдаем зимой, с тем, что происходит в апреле или в мае, то обращений весной гораздо больше. Медики не видят повышения обращаемости, которые можно было бы связать с качеством реагентов, испарений. Оснований для тревоги не было", - сказал он.

XVII ассамблея "Здоровье Москвы" проходит 5-6 декабря в столичном "Экспоцентре". Ее участниками стали более трех тысяч специалистов в различных областях здравоохранения. Посетителям наглядно демонстрируют достижения московской медицины, а также предоставляют возможность принимать участие в предметном обсуждении актуальных вопросов отрасли в рамках более чем 80 секций. Планируется, что на полях ассамблеи медики смогут пройти добровольное тестирование для получения статуса "Московский врач".

Тверская улица в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января
Ограничение движения для автомобилей связано с проведением новогодних мероприятий
Читать полностью