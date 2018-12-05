Московский экспортный центр экономит время бизнесменов на организацию встреч на выставках

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Деятельность Московского экспортного центра (МЭЦ), являющегося подведомственным учреждением столичного департамента предпринимательства и инноваций, по организации встреч столичных компаний с иностранными на международных выставках помогает сэкономить время предпринимателей и расширяет их контактную базу. Такое мнение высказал генеральный директор московской компании по разработке и производству функциональных протезов "Моторика" Илья Чех.

"Нам очень помогает участие в международных выставках при помощи МЭЦ. В ноябре мы были на крупнейшей выставке медтехники в Дюссельдорфе, где центр устраивал matchmaking, то есть специалисты подбирали гостей форума и устраивали нам с ними встречи. Это удобно, мы не тратили на это время и приобретали бизнес-контакты", - отметил он.

Предприниматель отметил, что правительство Москвы в лице столичного департамента предпринимательства и инноваций также помогло "Моторике" организовать встречу с властями Белоруссии, когда компания решила начать экспорт протезов в эту страну. В результате встречи выяснилось, что российская сертификация подходит для белорусского рынка, и оплачивать пошлины не нужно, что также помогло компании сэкономить.

Фундамент - в России

Илья Чех также отметил, что перед выходом на внешний рынок отечественные компании должны иметь прочное основание в России. "Мы проверили это на себе. Мы можем заниматься экспортом потому, что мы смогли выстроить российский фундамент. У нас есть опыт продаж и навыки работы с клиентами, навыки построения сервисных процедур. На этом фундаменте можно начинать экспорт. Это наше предложение для правительства Москвы, обратить внимание не только на выход на биржу, но и формирование российского фундамента, увеличение доли на российском рынке", - отметил бизнесмен. Он добавил, что "Моторика" реализует продукцию в восьми странах.

Юридические тонкости экспорта

В свою очередь основательница и генеральный директор сети кофеен "Даблби" Анна Цфасман заявила, что, по ее мнению, главная поддержка МЭЦ заключается в информировании предпринимателей о юридических тонкостях экспорта. "Мы умеем находить правильных людей и договариваться с ними на хороших условиях. Но что касается бумаг, то в России принято об этом забывать и оформлять документы в последний момент. Для предпринимателей было бы неоценимой поддержкой (информирование о юридических тонкостях экспорта)", - отметила Цфасман.

"Если ты на этапе подписания контракта в Дубае ты узнаешь, что зарегистрировать бренд стоит 16 тыс. долларов и ждать надо около полутора лет, то понимаешь, что нужно было это знать", - рассказала она о своем опыте открытия кофеен в Арабских Эмиратах.

МЭЦ

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан в 2017 году и является подведомственным учреждением столичного департамента предпринимательства и инноваций. Он помогает выстраивать каналы сбыта за рубежом. МЭЦ также содействует организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом Made in Moscow. В этом году компании под этим брендом участвовали в 15 выставках. На 2019 год запланировано не менее 24 мероприятий.

В апреле стартовал пилотный проект МЭЦ по продвижению продукции столичных производителей на рынки e-commerce. Предприниматели получили возможность реализовывать продукцию через такие зарубежные торговые онлайн-площадки как Ebay, Amazon и Alibaba.