Около 55 тыс. человек и 7 тыс. единиц техники задействовали в уборке снега в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Последствия ночного снегопада в Москве ликвидировали 55 тыс. человек, использовалось около 7 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Для уборки и очистки города от снега на улицы было выведено около 7 тыс. единиц специализированной дорожно-уборочной техники, в уборке городских территорий задействованы 55 тыс. рабочих", - привела пресс-служба слова заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он пояснил, что после очистки улиц, пешеходных зон и дворов от снега их обработали от гололеда.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Москве минувшей ночью выпало около 5 мм осадков, днем в среду - 0,6 мм. По прогнозам синоптиков, в четверг в Московском регионе ожидается небольшой снегопад и до 6 градусов мороза.