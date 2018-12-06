ОНФ предложит властям Москвы альтернативу отправке мусора в Архангельскую область

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направят столичным властям список мусороперерабатывающих заводов в Центральном федеральном округе, куда можно отправлять мусор вместо его транспортировки в Архангельскую область. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе движения.

По словам модератора тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрия Миронова, активисты фронта недавно провели мониторинг перерабатывающих предприятий на всей территории России и выявили сотни крупных компаний, которые не привлекаются властями к решению мусорной проблемы в регионах.

"У всех этих организаций недозагружены мощности примерно наполовину. Поэтому логично перенаправить туда основные потоки отходов со столичных контейнерных площадок, тогда, вероятнее всего, и не пришлось бы мусор в вагонах отправлять на захоронение в Архангельскую область", - приводит пресс-служба слова Миронова.

При этом он подверг критике решение о захоронении московского мусора в Архангельской области. По его словам, будущие полигоны будут наносить вред окружающей среде, а необходимость транспортировки отходов на значительное расстояние может привести к повышению платы за вывоз отходов.

Ранее власти Архангельской области сообщили о планах по строительству экотехнопарка "Шиес" на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. В районе поселка Рикасиха под Северодвинском планируется создать полигон для переработки отходов из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Это вызвало недовольство жителей Поморья, которые провели акции протеста. Участники акций направили обращение в адрес президента РФ с просьбой пересмотреть такое решение.