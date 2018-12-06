В Москве до конца недели не ожидается сильных снегопадов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сильных снегопадов в столице не ожидается до конца недели, сообщил ТАСС в четверг заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.
"До конца недели существенных осадков ждать не приходится, прогнозируется только небольшой снег", - сказал он.
В ночь на четверг в Москве прошел снегопад, к утру 6 декабря высота снежного покрова достигла 13 мм, добавил Цыганков.
По данным Гидрометцентра, температура с конца этой недели будет постепенно понижаться. К выходным температура в Москве ночью понизится до минус десяти градусов, а на следующей неделе - до минус 14 градусов.