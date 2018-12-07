Московская школа продолжает работу в обычном режиме после происшествия с подростком

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московская школа № 1359 в районе Жулебино, из которой в четверг эвакуировали детей после того, как старшеклассник с ножом угрожал себя убить, продолжает работу в обычном режиме, сообщила ТАСС директор школы Галина Новикова.

"Занятия в школе были возобновлены еще вчера, 6 декабря, после того, как ситуация с учеником была разрешена. Сегодня школа работает в обычном режиме", - сказала она.

В четверг утром ученик 10-го класса школы № 1359 пришел в школу с ножом и угрожал убить себя. Все дети были эвакуированы из школы. В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.