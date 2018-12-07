Московские коммунальщики вывезли более 200 тыс. кубометров снега за сутки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы за прошедшие сутки вывезли со столичных улиц более 200 тыс. кубометров снега. Зачистка города от выпавших осадков продолжается, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Коммунальные службы продолжают зачистку города от снега. В работах задействовано около 6,5 тыс. единиц техники. За прошедшие сутки вывезено на снегосплавные пункты 216 687 кубометров снега", - сказал он.

Глава комплекса городского хозяйства Москвы уточнил, что с 22:00 5 декабря в столице местами выпало до 9 см снега. Общий прирост снежного покрова с начала зимы составил 21 см.