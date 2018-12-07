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В Москве началась реставрация Северного речного вокзала

Ранее руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что работы планируют выполнить в течение трех лет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы приступили к реставрации Северного речного вокзала. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Приступили к реставрации Северного речного вокзала. Это великолепное здание эпохи сталинского ампира. Интерьеры и фасады восстанавливаем по архивным материалам. Интересно, что звезда на шпиле вокзала сначала венчала Спасскую башню Кремля", - написал он.

Ранее руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что реставрационные работы в здании Северного речного вокзала планируют выполнить в течение трех лет.

Северный речной вокзал является культурным памятником и популярным у туристов транспортным объектом, куда прибывают круизные теплоходы из Санкт-Петербурга и других городов. В ходе реставрации будут полностью обновлены здание вокзала, пирс, привокзальная площадь.

Здание Северного речного вокзала построено в 1930-х годах по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского при участии скульптора Ивана Ефимова и художника Натальи Данько. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

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