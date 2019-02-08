В музее-заповеднике "Царицыно" в Москве благоустроят часть территории

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Работы по благоустройству с сохранением исторического облика части территории музея-заповедника "Царицыно" проведут в Москве. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Там отмечается, что в ближайшее время стартуют предпроектные работы по созданию концепции развития территории.

"Победителю конкурса предстоит исследовать и предложить варианты по сохранению и приспособлению под современное использование территории площадью 286 га. Все виды работ должны быть завершены в 2019 году. Начальная максимальная цена контракта составляет 22 млн рублей. Заявки для участия в электронном конкурсе принимаются до 14 февраля, торги пройдут 19 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Речь идет о разработке концепции сохранения исторического облика и приспособления для современного использования территории Нижнего Царицынского пруда и Исторической части на территории объекта культурного наследия "Ансамбль усадьбы "Царицыно", XVIII век". "Основная задача состоит в том, чтобы восстановить исторический облик Царицынского пейзажного парка, полностью сохранив его ландшафт, и объединить обе территории визуально и концептуально", - привела пресс-служба слова генерального директора музея-заповедника "Царицыно" Елизаветы Фокиной.

По ее словам, в исторической части парка существующая инфраструктура будет обновлена в соответствии с современными требованиями. "Что же касается новой для нас территории Нижнего царицынского пруда, то это большой проект по благоустройству, в рамках которого будут проведено освещение, проложены пешеходные и велосипедные дорожки в летнее время и лыжня в зимнее, организована доступная среда для всех категорий населения, эко-тропа, зоны отдыха для всей семьи, установлены спортивная и детская инфраструктурные объекты", - добавила она.

Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно" - крупнейший музей-заповедник Москвы и одно из самых больших музейно- выставочных учреждений столицы. Музей включает в себя Царицынский дворцово-парковый ансамбль с комплексом дворцовых построек, Царицынскими прудами и пейзажным парком. Территория музея-заповедника с 1998 года входит в состав особо охраняемой природной территории "Царицыно".