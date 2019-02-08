В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь автомобиль

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел задержали мужчину, который пытался сжечь автомобиль на 14-й Парковой улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"7 февраля в службу "02" поступило сообщение о хулиганстве на 14-й Парковой улице. Прибывшим на место нарядом полиции обнаружен нетрезвый мужчина 1982 года рождения, который из хулиганских побуждений облил бензином автомашину Nissan Almera и угрожал ее поджечь", - сообщили в пресс-службе.

При задержании гражданин сел за руль автомашины LADA Largus и совершил наезд на полицейского. "Принятыми мерами злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, на него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Сотрудник полиции после оказания помощи был отпущен, он продолжил несение службы", - отметили в полиции.

Собранные в отношении хулигана материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.