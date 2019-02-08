В аэропорту Шереметьево открыли часовню святого архангела Михаила

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пассажиры международного аэропорта Шереметьево смогут побывать во вновь открытой часовне архангела Михаила, сообщает в пятницу Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

С 2008 года часовня размещалась в ныне закрытом на реконструкцию терминале C.

"В новом терминале B Международного аэропорта Шереметьево возобновила работу часовня святого Архангела Михаила. Все желающие пассажиры могут посетить открывшуюся часовню ежедневно с 9 до 17 часов на 1-м этаже в терминале B. Молебны с акафистом Архангелу Михаилу и панихиды регулярно совершаются духовенством", - говорится в сообщении.

Вновь открытая часовня входит в комплекс храма Воскресения Христова в Шереметьево, к которому относится также часовня покровителя путешественников Николая Чудотворца в терминале Е.

"Архангел Михаил является чиноначальником воздушных небесных сил, поэтому именуется архистратигом. Главная икона "Собор святого Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных" размещена в центре часовни", - добавили в синодальном отделе.

Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности карго-комплекса. Маршрутная сеть Шереметьево составляет свыше 220 направлений.