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Полиция проверяет сообщение о вооруженных людях на севере Москвы

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что объявлен план "Перехват"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют сообщение о вооруженных людях в районе ТЦ "Клен" на севере столицы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Поступило сообщение о том, что в районе дома 14 по Староватутинскому проезду замечены граждане с предметом, похожим на оружие. Проводится проверка", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что объявлен план "Перехват": разыскивается серебряный BMW, на котором скрываются вооруженные люди.

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