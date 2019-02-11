Власти Москвы начали проработку градостроительной документации новой канатной дороги

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Проект концессионного соглашения по созданию канатной дороги которая пройдет от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала" в Москве, вступил в финальную стадию согласования, начата предварительная проработка градостроительной документации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В прошлом году была подана частная концессионная инициатива по созданию канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". За прошедшее время были проведены переговоры с вовлечением уполномоченных подразделений правительства Москвы, чтобы найти оптимальное для горожан транспортное и архитектурное решение. В настоящий момент проект концессионного соглашения находится на финальной стадии согласования. Уже начата предварительная проработка градостроительной документации для будущей "канатки", в скором времени будут опубликованы доработанные материалы концессионного соглашения", - сказали в пресс-службе.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что предполагаемый объем инвестиций в проект создания новой канатной дороги на севере Москвы между станциями метро "Речной вокзал" и "Сходненская" составит порядка 4 млрд рублей. Дорога после запуска будет принадлежать городу на праве собственности, инвестор сможет эксплуатировать объект в течение 22 лет. Экс-глава департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов также сообщал, что инвесторы, а именно компании BPS International и Doppelmayr Seilbahnen GmbH, при успешной реализации проекта рассматривают возможность локализации изготовления компонентов канатных транспортных систем в Москве.

Предполагается, что новый вид транспорта сократит время в пути для пассажиров с 45 минут до 7, снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии метро, а также на наземный общественный транспорт. Ожидаемый пассажиропоток составляет до 19 тыс. человек в сутки. Проект предполагает соединение новых вестибюлей наземными галереями со станциями метро.

В ноябре минувшего года мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по фуникулеру в "Лужниках". Маршрут канатной дороги проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина на Воробьевых горах со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги составляет более 700 метров. Она может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час.