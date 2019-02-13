Москвичи пользовались личным транспортом 13 февраля на 15% меньше, чем на прошлой неделе

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московские водители 13 февраля в связи с неблагоприятной погодой пользовались личным транспортом для передвижения по городу на 10-15% меньше по сравнению с прошлой средой. Об этом говорится в аккаунте Транспортного комплекса Москвы в Twitter.

"Спасибо всем, кто меньше пользовался личной машиной сегодня, особенно вечером, мы видим на 10-15% меньшее количество автомобилей на дороге по сравнению со средой прошлой недели. Городской транспорт справляется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Центр организации дорожного движения выставил на улицы столицы регулировщиков. На 19:00 основные проблемные участки - въезд на вылетные магистрали за пределами Москвы по направлению в область. Согласно прогнозу Транспортного комплекса Москвы, загруженностью дорог в 20:00 составит около шесть баллов.

Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице в Москве. Ночью и днем 13 февраля прошел сильный снегопад. Жителей и гостей столицы призвали быть более внимательными при передвижении пешком, а автомобилистов - соблюдать дистанцию и скоростной режим и по возможности пользоваться общественным транспортом. В связи с неблагоприятной погодой на маршруты в столице вышло более 400 единиц резервного городского транспорта.