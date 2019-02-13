Глава ГИБДД Москвы не исключил отмену ночного приема документов на регистрацию автомобилей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Руководство столичного ГИБДД задумалось о том, чтобы отказаться от проведения регистрационных действий с транспортными средствами в ночное время. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" глава столичного ГИБДД Виктор Коваленко.

"Мы переходили на суточный режим приема, даже по ночам стали принимать. Сейчас понимаем, что, наверное, в этом нет уже необходимости, потому что нагрузка ночью где-то 14% от того, что мы нарабатывали раньше", - сказал он.

Коваленко считает, что этот вопрос должен быть детально проработан, так как отмена ночной регистрации может затронуть интересы определенной категории водителей.

"Владельцы грузовиков, которым днем запрещено въезжать в пределы МКАД, просто не смогут зарегистрировать машину. Ведь им нужен пропуск для въезда, а пропуск можно получить на зарегистрированное транспортное средство. Эта проблема обсуждается", - подчеркнул Коваленко.

Он также напомнил, что ГИБДД Москвы оказывает полный спектр регистрационных услуг, включая замену прав, не только в своих территориальных подразделениях, но и в двух многофункциональных центрах (МФЦ) в районе Теплый Стан и на территории "Москва-Сити".