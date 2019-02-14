Водителей Москвы попросили пересесть на общественный транспорт из-за последствий снегопада

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Столичные власти призвали автовладельцев пересесть в четверг на общественный транспорт из-за гололеда на дорогах, который пришел на смену прошедшему в среду снегопаду. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Если не хотите терять время в пробках, то сегодня для вас московский транспорт. А все потому, что на смену вчерашнему (рекордному) снегопаду пришли заморозки, и на дорогах стало очень скользко", - говорится в сообщении.

В ЦОДД также подчеркнули, что в столице "полным ходом идет уборка снега".

Ранее сообщалось, что количество выпавшего в Москве за 12-13 февраля снега побило рекорд 23-летней давности. По данным Гидрометцентра, в четверг в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями и до 6 градусов мороза.