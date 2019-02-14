СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москве станет Татьяна Минеева, ранее занимавшая пост вице-президента Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и председателя Общественного совета при департаменте образования столицы. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Новым бизнес-омбудсменом Москвы станет Татьяна Минеева из "Деловой России", - сказал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.