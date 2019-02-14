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Российский инвестиционный форум - 2019

Новым бизнес-омбудсменом Москвы станет Татьяна Минеева из "Деловой России"

Ранее она занимала пост председателя Общественного совета при департаменте образования столицы

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москве станет Татьяна Минеева, ранее занимавшая пост вице-президента Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и председателя Общественного совета при департаменте образования столицы. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Новым бизнес-омбудсменом Москвы станет Татьяна Минеева из "Деловой России", - сказал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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