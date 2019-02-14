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Российский инвестиционный форум - 2019

Титов попросил Собянина разрешить в Москве частные маршрутки

Предполагается, что это позволит снять напряжение с транспортной системы в загруженных районах столицы
Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов попросил мэра Москвы Сергея Собянина рассмотреть возможность создания в столице сети частных маршрутных такси на некоторых направлениях. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС сам Титов.

"Если говорить о транспорте, то хорошо, что убрали загруженность маршруток, как в Шанхае, но с другой стороны, сегодня на некоторых направлениях города государственные компании [перевозчики] не всегда справляются. Поэтому мы считаем, что можно было бы допустить частные маршрутки желтого цвета от малого бизнеса и самозанятых. Мы озвучивали это предложение мэру [Москвы]", - сказал Титов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По словам собеседника агентства, такое решение сняло бы существенное напряжение с транспортной системы в некоторых загруженных районах столицы.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияТитов, Борис ЮрьевичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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