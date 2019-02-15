Теплая погода до плюс 3 градусов ожидается в Москве на выходных

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Оттепель до плюс 3 градусов прогнозируется в Москве на выходных, 16 и 17 февраля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"15 февраля столбик термометра приблизится к нулевой отметке, а 16-17 февраля в столице снова будет оттепель до плюс 3 градусов", - сказал он.

При этом со следующего вторника, 19 февраля, температура в столице понизится до 7-12 градусов ниже нуля ночью и минус 1-5 градусов днем, существенных осадков не ожидается, добавил Вильфанд.