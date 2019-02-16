Красную ветку метро от "Юго-Западной" до "Саларьева" закроют на один день 3 марта

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Участок Сокольнической линии московского метро от станции "Юго-Западная" до станции "Саларьево" будет закрыт 3 марта на один день, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"На 3 марта у нас предварительно запланировано однодневное отключение южного участка. Это нужно, чтобы технологически присоединить продление Сокольнической линии. Это станции от "Саларьева" - "Прокшино", "Филатов Луг", "Столбово", "Ольховая". Будем отключать от "Юго-Западной" до "Саларьева", - сказал он.

Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыли для пассажиров с 16 по 24 февраля. Ограничения связаны с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которое требует временного прекращения движения поездов. В эти дни между закрытыми станциями будет курсировать бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта, планируется задействовать более 230 автобусов.

Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 24 февраля перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также съезды к ним. Изменения действуют с 00:01 16 февраля до 23:59 24 февраля. С подробной схемой ограничений можно ознакомиться на Едином транспортном портале.

Большая кольцевая линия - строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).

На БКЛ разместится 31 станция, из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичной подземки, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК.